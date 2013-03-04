В Кировограде просят изменить коммунистические названия центральных улиц

Кировоградская городская топонимическая комиссия на очередном заседании приняла решение рекомендовать горисполкому и городскому совету переименовать три центральные улицы областного центра: ул. Дзержинского в ул. Академика Тамма, ул. Калинина – в ул. семьи Шульгиных, ул. Орджоникидзе в промежутке от ул. Медведева до Колхозной – в ул. Эльворти, а от ул. Тимирязева до ул. Медведева – в ул. Кавалерийскую.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградской областной организации ВО «Свобода».

В пресс-службе напомнили, уже десять лет община Кировограда борется за переименование улицы Калинина в улицу Шульгина или семьи Шульгиных. В 2003 году инициированный членами Кировоградской станицы «Пласта» музыкальный фестиваль «Монотипия духа – легенда о студенческом войске», посвященный бою под Крутами, имел целью привлечь внимание общественности к чествованию героев, имеющих отношение к Кировограду.

Член городской топонимической комиссии Кировограда, председатель городской организации ВО «Свобода» Сергей Запорожан рассказал: «Активно продвигал дело переименования коммунистических названий улиц в Кировограде в исторические и связанные с известными в мире уроженцами Кировограда (Елисаветграда) депутат райсовета города свободовец Игорь Бурьянов. В частности, 2012-го и в январе 2013 года накануне чествования памяти Героев Крут он направил руководству городского совета депутатские запросы с предложением вернуться к практике последовательной ликвидации коммунизированной топонимии, вернуть Кировограду его настоящее украинское лицо и украинский дух. И вот лед тронулся. Дело – за сессией Кировоградского горсовета, которая должна принять окончательное решение».

*** Яков Шульгин (1851–1911) – историк, педагог, общественно-культурный деятель, способствовал культурному возрождению Украины конца XIX – начала XX веков. Работал в банке в Елисаветграде. Николай Шульгин (1896–1935), законодатель, сын Якова Шульгина, советник миссии УНР в Париже; руководитель Украинского отдела в редакции месячника «Promethee». Владимир Шульгин (1894–1918) – студенческий деятель, сын Я.Шульгина. Погиб в бою под Крутами.

Игорь Тамм – выдающийся физик-теоретик, доктор физико-математических наук, лауреат Нобелевской премии в отрасли физики. В 1898 году семья переехала в город Елисаветград (в настоящее время Кировоград). В 1913 году окончил Елисаветградскую мужскую гимназию.

Роберт и Томас Эльворти - (АО «Эльворти Роберт и Томас») - братья, инициаторы и организаторы создания акционерного общества, одного из крупнейших в 1908–17 гг. в сфере производства агрономической техники во всей Надднепрянской Украине, было расположено в городе Елисаветград и известно сейчас как ОАО «Красная звезда».