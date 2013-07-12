Fitch понизил наивысший рейтинг Франции
20:42, 12 июля 2013Общество
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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции до "АА+"с наивысшего уровня "ААА".
Fitch понизило рейтинг Франции
Также Fitch подтвердил для Франции краткосрочный рейтинг "F1+" и потолок по рейтингам "ААА" со стабильным прогнозом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз агентства.
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Среди ключевых факторов, обусловивших понижение рейтинга, агентство называет новые прогнозы по госдолгу, согласно которым в 2014 году будет достигнут пиковый показатель в 96% ВВП, в то время как еще в минувшем декабре он ожидался на уровне 94%.
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