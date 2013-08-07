«Черноморнефтегаз» увеличил добычу газа на 35,5%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) за январь-июль 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 874 млн куб. м природного газа, что на 35,5%, или на 229 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«За семь месяцев текущего года Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» превысило прошлогоднюю добычу природного газа за аналогичный период на 35,5% или на 229 миллионов кубометров», - говорится в сообщении.

За 7 месяцев пошлого года «Черномонефтегаз» добыл 645 млн куб. м газа.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря, увеличив суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

В ближайшее время Украина рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.