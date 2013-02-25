Суд возбудил дело о банкротстве «Черноморнефтегаза»

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Общество с ограниченной ответственностью «Укрресурскомплект» обратилось в Хозяйственный суд Автономной Республики Крым с заявлением о возбуждении дела о банкротстве Публичного акционерного общества «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» как неспособного своевременно выполнять свои обязательства перед кредитором в размере 662,735 тыс. грн», - сказано в постановлении.

Постановлением Хозяйственного суда Автономной Республики Крым от 17 января 2013 года возбуждено производство по делу.

Рассмотрение дела назначено на 26 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».