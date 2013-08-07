В центре Львова «скорая» сбила пенсионерку

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь ГАИ Львова Людмила Либ.

Она рассказала, что сегодня, около 13.30, на улице Дорошенко, 6, автомобиль «скорой» совершил наезд на женщину, после чего медики этой же “скорой” доставили потерпевшую в больницу.

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По словам Либ, в ДТП пострадала женщина старше 60 лет.

«Сейчас инспекторы ГАИ осматривают автомобиль, который совершил наезд на женщину-пешехода и выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, наезд был совершен вне пешеходного перехода. Ехала ли “скорая” на вызов – выясняется», – отметила Либ.