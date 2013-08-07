Минфин к концу года сможет привлечь до $10 млрд – эксперт

Такое мнение высказал бывший правительственный секретарь, экс-советник главы НБУ Виктор Лисицкий, сообщает РБК-Украина.

«Если взять динамику последних месяцев и прогнозы на ближайшие, то ситуация в Европе, а, соответственно, в Украине, будет улучшаться. Мы страна с открытой экономикой, поэтому ситуация на внешних рынках прямо влияет на экономические события в Украине. Если посмотреть на платежный баланс за полгода, то здесь очевидные улучшения. Это обеспечено за счет приплыва денег в реальный сектор экономики в результате внешних займов», – отмечает он.

В то же время, по его словам, улучшение экономической ситуации отразится на показателях золотовалютных резервов.

«Давайте не забывать, что в этом году мы выплачиваем рекордную сумму по внешним долгам. Конечно, это отражается на падении золотовалютных резервов. Однако мы видим и другую тенденцию. Министерство финансов с начала года довольно успешно выходит на внешние рынки займов. И, кстати, процент займов все снижается», – добавил эксперт.

Лисицкий прогнозирует, что к концу года Минфин сможет привлечь до десяти миллиардов долларов.

«Это в свою очередь поддержит золотовалютные резервы. Уверен, что на конец года они не упадут ниже 20 млрд», – резюмировал экономист.

Напомним, что 7 августа НБУ проведет очередной перевод средств – на 572 млн долл. – в счет уплаты долга перед МВФ.

К началу июля объем ЗВР составил 23,14 млрд долл.