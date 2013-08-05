Стихия в Чехии: бури и град оставили без света десятки тысяч домов

Несколько десятков тысяч домов в Чехии остались без электричества в результате стихии - на смену тропической жаре пришли сильные бури с градом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское информагентство ЧТК, по словам пресс-секретаря чешской энергетической компании CEZ Ладислава Кржижа, "больше всего повреждений линий электропередачи отмечено в Центрально-Чешском и Пардубицком краях, где объявлено состояние стихийного бедствия".

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В центральной Чехии повреждено 30 высоковольтных ЛЭП, в восточной Чехии - 36, в западной Чехии - 9.

От стихии пострадала и Прага, однако в столице Чехии уже восстановлена подача электроэнергии.