Ущерб от луцкого потопа оценили в 4,5 миллиона

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета со ссылкой на заместителя городского голову Ларису Соколовскую, «цифры очень приблизительные. Все нуждается в дополнительном исследовании. 4,5 млн грн – это ориентировочная сумма убытков коммунальных предприятий города».

Также она рассказала, что больше всего пострадала ООШ №7, поскольку улица Дубновская была в эпицентре стихии. По ее словам, это здание до сих пор отключено от электроснабжения. Водой затоплены мастерские и столовая, где вышли из строя газовые плиты. Сейчас там работает проектный институт, который готовит точную смету убытков, ведь осталось очень мало времени до начала учебного процесса. На это заведение средства направят в первую очередь.

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В Луцкой городской клинической больнице и поликлинике были затоплены подвалы и пищевой блок. С помощью пожарно-спасательной техники и насосного оборудования воду откачали, возобновили и подачу электроэнергии.

По словам заместителя городского головы, до сих пор не возобновлена коммуникационная связь в КП «Луцкспецкомунтранс», только вчера возобновлена работа диспетчерской службы на КП «Луцкводоканал».

«Серьезные проблемы были в системе водоснабжения, но благодаря специалистам КП «Луцкводоканал», удалось сделать так, что люди почти не почувствовали этих проблем», - отметила она.

Кроме того, Соколовская проинформировала, что в соответствии с постановлением Кабмина, которое предусматривает возмещение в таких ситуациях, городской совет будет обращаться в облгосадминистрацию. Сейчас готовится комплект документов с подсчетами убытков. Неутешительным для городского бюджета является то, что согласно классификатору убытков – это стихия областного значения, а в бюджете города, к сожалению, таких средств нет.

Также заместитель городского головы выразила мнение, что частные дома и учреждения должны были бы быть застрахованы, чтобы в подобных случаях могли получить компенсацию от страховых компаний.

«Поступило много обращений, и от физических, и от юридических лиц, которые тоже требуют возмещения. Но все обращения нуждаются в дополнительном изучении», - сообщила Соколовская.

Как сообщал УНИАН, 30 июля этого года в Луцке с 15.00 до 21.00 выпали 122 мм осадков при месячной норме 76 мм. Столько осадков в областном центре не выпадало уже 70 лет.

В результате природной стихии были подтоплены жилые дома, улицы, городская клиническая больница, школы, котельные, трансформаторные подстанции и другие объекты жизнеобеспечения города. Частично прекращалось движение транспортных средств, было отключено энергоснабжение на некоторых улицах города.