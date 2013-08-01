Украина намерена экспортировать 28 миллионов тонн зерна

В целом планируется, что объемы экспорта зерна могут вырасти до 28 млн т. Об этом сегодня в ходе брифинга на заседании Кабмина сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки все больше нуждаются в пополнении внутреннего рынка зерна за счет импорта. И это должно быть украинское зерно. Поэтому сегодня Украина нацелена на уверенную и даже агрессивную политику на глобальном продовольственном рынке, особенно в его зерновом сегменте", - отметил Николай Присяжнюк.

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Министр добавил, что нынешние возможности экспорта зерна могут составить около 28 млн т. Из них - почти 9 млн т пшеницы, 2,5 млн т ячменя и более 16 млн т кукурузы.

"Хочу отметить, что вал производства и объемы внешних отгрузок зерна в текущем зерновом году будут рекордными для Украины", - подчеркнул министр.

Также глава ведомства добавил, что в июле Украина экспортировала около 1,2 млн т зерна. Перемещено в порты и загружается на суда еще около 1,4 млн т зерна.