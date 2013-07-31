В Луганской области нашли нефть





Международная нефтедобывающая компания Serinus Energy (SE) с активами в Украине в результате бурения очередной скважины на месторождении «Северно-Макеевское» в Луганской области впервые нашла залежи нефти.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, бурение скважины, которая стала третьей на этом месторождении, заняло 54 дня, а ее глубина достигла 2,426 метров.

"Впервые в Украине компания получила позитивный тест на наличие нефти. Во время тестов получено 0,5 кубометров нефти плотности 37 по методике оценки API (American Petroleum Institute)", - отмечено в сообщении.

SE назвала "вероятным", что выявленные запасы углеводородов на этой скважине будут достаточными для их коммерческой добычи, заметив, что окончательно об этом можно будет сказать после проведения дополнительного анализа.

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Как сообщал УНИАН, Kulczyk Oil Ventures, которая в июне объединилась с компанией Winstar Resources Ltd и поменяла название на Serinus Energy, начала бурить третью скважину на месторождении "Северно-Макеевское" в начале июня.

Компания прогнозировала, что работы продлятся около 35 дней.

Справка УНИАН. Serinus Energy, которая работает в Украине через фирму "Куб-Газ", владеет лицензией на разработку "Северно-Маеевского" месторождения до января 2017 года.

В активах компании в Украине также есть еще 4 газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.