Эксперт: чтобы исправить милицию, ее нужно вывести из подчинения МВД

Такое мнение выразил эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук во время круглого стола «Как реформировать украинскую милицию».

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что рецептом для повышения доверия к милиции и эффективности ее деятельности могут стать рекомендации относительно реформы полиции в Восточной Европе.

По его словам, деполитизация возможна при условии институционной реформы, которая будет заключаться в выделении милиции или полиции из Министерства внутренних дел и переводе ее в сферу ответственности Министерства юстиции Украины. Банчук добавил, что, в частности, в Ирландии, Нидерландах, Швеции, Дании, Норвегии, Швейцарии и на Кипре за деятельность полиции в правительстве отвечает не министр внутренних дел, а министр юстиции. В то же время, по его мнению, стоит лишить министерство полномочий на оперативное управление милицией.

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Банчук сказал, что также для деполитизации нужно лишить министра как политического лица полномочий по оперативному управлению полицией, ввести конкурсный отбор на должности служащих, в том числе руководящего состава.

По его словам, также необходима демилитаризация, которая бы позволила привлекать исключительно гражданских государственных служащих в аппарат министерства и органов правопорядка.

Банчук сказал, что децентрализация органов правопорядка может происходить как путем создания местной полиции, в частности, полиции общин, муниципальной полиции, так и через повышение подконтрольности милиции местным общинам и их представительским органам.

Он отметил, что “три маленьких “д” - деполитизация, децентрализация, демилитаризация - должны были бы привести к большому “Д” - демократизации милиции”.