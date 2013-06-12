Исследование: 51% украинцев не видят результатов работы милиции

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Харьковским институтом социальных исследований.

По теме: Исследование: 45% украинцев не доверяют Президенту и Верховной Раде

В обществе является значительным страх стать жертвой преступления - 64,6% опрошенных боятся стать жертвой какого-либо преступления вообще. Среди факторов, которые вызывают опасение и обеспокоенность у граждан, самыми распространенными являются наиболее видимые, связанные с порядком на улицах - ограбление на улице, пьяные, физические нападения на людей, оскорбления, приставания.

Исследование свидетельствует, что жертвами преступлений в течение последнего года стало 6% населения страны.

В милицию обращаются менее двух третей жертв преступлений (61,8%). Соответственно, о значительной части преступлений жертвы не сообщали в милицию (38,2%).

Исследование показывает, что к наиболее латентным преступлениям относятся вымогательства как со стороны преступников (80%), так и со стороны должностных лиц (72,7%).

Чаще всего граждане сообщают о квартирных кражах (81,9%), ограблениях (свыше 80%), похищениях автотранспорта (93,8%), учитывая значительный ущерб и дерзость такого вида преступлений.

Большинство жертв преступлений, которые обратились за помощью в милицию, остались недовольны тем, как разобрались с их случаем (65%).

Директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин отмечает, что исследование показало существенную закрытость и «невидимость» деятельности милиции для местной общины: больше половины опрошенных не знают ничего о своем участковом, а три четверти - о начальнике райотдела своего района.

«Такая оценка деятельности милиции уже два десятилетия практикуется в странах Западной Европы и США и помогает отразить реальную картину состояния преступности. Таким образом, исследование является эффективным инструментом для построения диалога между гражданами и милицией», - сказал Кобзин.

Опрос был проведен в 2012 году, в нем приняли участие 15 тыс. респондентов во всех регионах Украины. Максимальная статистическая погрешность выборки не превышает 0,8% (с вероятностью 95%) для общенациональных данных без учета дизайн-эффекта.

Харьковский институт социальных исследований создан в 1999 году и занимается правозащитной, мониторинговой, методической и исследовательской деятельностью, к которой привлечены специалисты в области социологии, права и психологии.