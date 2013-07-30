Полиция проводит в Москве масштабную операцию: задержаны 470 человек

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев распорядился провести в Москве масштабную операцию по декриминализации, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра МВД России.

Мероприятие касается не только рынков, как написали некоторые СМИ, эта операция проводится в отношении всего криминалитета.

"Владимир Колокольцев дал указание провести в Москве масштабную операцию по декриминализации", - сказал собеседник агентства.

Рейды на столичных рынках полиция устроила после избиения одного из своих сотрудников на Матвеевском рынке в субботу во время задержания предполагаемого педофила.

Один из оперативников получил удар кастетом по голове: подозреваемый в изнасиловании все-таки был задержан сразу, а мужчину, вероятно, проломившего голову полицейскому, поймали позднее.

По последним данным, в ходе рейдов задержаны уже более 470 человек. Всех их проверяют на причастность к преступлениям и административным правонарушениям.

Представитель МВД РФ подчеркнул, что ситуация с нападением на оперативника на московском рынке находится на контроле у руководства министерства.