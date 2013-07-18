Московская полиция оттеснила активистов от Госдумы

Московская полиция вытеснила активистов с Манежной площади возле Госдумы, передает «Лента.ру». Полицейские в шлемах оттеснили участников акции в поддержку Алексея Навального, проводя задержания.

Большая часть толпы рассеяна. Часть людей оттеснили в сторону «Пушкинской» вверх по Тверской улице, другую — в сторону «Театральной». От гостиницы «Националь» с другой стороны Тверской улицы активистов также оттеснили — в сторону станции метро «Библиотека имени Ленина».

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Между тем задержания продолжаются на Большой Дмитровке, куда ушла часть активистов от Госдумы.