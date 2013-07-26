ВОЗ: 1,2 миллиона украинцев инфицированы гепатитом С

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом шла речь на пресс-конференции, которая проходила в рамках Школы медицинской журналистики.

ВОЗ оценивает Украину как страну со средним уровнем распространения вирусного гепатита С, говорится в сообщении.

"По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, хронической формой вирусного гепатита В страдают около 240 млн людей. Около 600 тыс. человек ежегодно умирает от острых или хронических последствий болезни. В мире вирусным гепатитом С ежегодно инфицируются 3-4 млн человек, 150 млн страдают хронической формой этого заболевания, 350 тыс. ежегодно умирают", - говорится в сообщении.

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“В настоящее время в мире гепатиты по степени распространенности и уровню заболеваемости занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционных болезней. Достоверной статистики относительно вирусных гепатитов нет ни в одной стране. Для ее получения необходимо провести тотальный скрининг населения, что фактически невозможно”, сказал директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Николай Хобзей.

По его словам, вирусные гепатиты составляют серьезную медицинскую и социальную проблему в связи с широкой распространенностью, а также высоким риском развития неизлечимых заболеваний печени. Особое социальное значение имеют гепатиты В и С, вирус которых переносится через кровь или другие биологические жидкости больного человека.

Хобзей добавил, что более 90% здоровых взрослых людей, инфицированных гепатитом В, выздоравливают и полностью избавляются от вируса на протяжении шести месяцев.

"Гепатит С коварнее: только у 15% лиц, зараженных вирусом гепатита С, развивается острая форма поражения, которое может закончиться полноценным иммунитетом”, - сказал он.

На пресс-конференции также шла речь о том, что в Украине лечение больных гепатитом детей в полной мере финансируется государством, согласно Национальному плану действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка на период до 2016 года. На это в государственном бюджете на 2013 год предусмотрено 8 млн грн.

*** 28 июля в Украине отмечается Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. В этом году этот день проводится под лозунгом "Это гепатит. Знайте его. Защищайтесь от него".