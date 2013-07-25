Антикоррупционная программа выполняется на 50%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили представители коалиции общественных организаций, которые провели независимый мониторинг выполнения антикоррупционного документа.

На пресс-конференции отмечалось, что анализ антикоррупционной государственной программы на 2011-2015 годы показал, что общий балл выполнения антикоррупционной госпрограммы за два года составил 2,7 балла из 5 возможных, что соответствует лишь 54% успешности. "Это говорит о том, что лишь половина мероприятий, которые планировались на 2 года, были выполнены частично. Остальные мероприятия не были выполнены вообще", - сказал председатель правления "Антикоррупционного совета Украины" Богдан Якимюк.

Также, по результатам анализа, госпрограмма имеет очень низкую исполнительскую дисциплину. "До конца 2012 года должно было быть реализовано 120 мероприятий антикоррупционной госпрограммы. Но, по результатам мониторинга 2 лет работы этой программы, мы выяснили, что ни одно из мероприятий не было выполнено полностью", - отметил он.

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Вместе с тем, как отметил эксперт, ни один из чиновников, которые были главными исполнителями госпрограммы, не понес ответственности за то, что не были выполнены мероприятия. "Низкая исполнительская дисциплина органов власти приводит к существенной проблеме, а именно - к отсутствию заинтересованности органов власти выполнять антикоррупционные мероприятия, и лишает высших должностных лиц политической воли осуществлять эффективно антикоррупционную политику в нашем государстве", - констатировал Якимюк.

Эксперт также заметил, что стоимость антикоррупционной госпрограммы составляет 820 млн грн. Однако во время анализа был выявлен значительный перекос в распределении финансирования, то есть 95% всего финансирования должны были выделить на мероприятия, не имеющие прямого отношения к борьбе с коррупцией. Так, например, он рассказал, что в рамках борьбы с коррупцией Министерству здравоохранения должны были выделить 803 млн грн на введение электронных медицинских карточек.

"Мы с группой экспертов проанализировали эту ситуацию, и выяснили, что это никоим образом не может повлиять на снижение уровня коррупции в государстве. Вместе с тем те мероприятия, которые имеют отношение к борьбе с коррупцией, остались вне финансирования", - сказал Якимюк.

Эксперты также сетуют на Министерство юстиции, которое было уполномочено координировать антикоррупционную программу, но не справилось с заданием.

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"Результат в 54% эффективности выполнения программы говорит о том, что Минюст абсолютно не справляется со своей функцией. Они не способны координировать работу других министерств и ведомств", - отметил исполнительный директор "Transparency International Украина" Алексей Хмара.

Между тем, специалисты отмечают, что к антикоррупционной программе есть целый ряд замечаний технического характера. Например, в программе указаны ответственные исполнители несуществующих ведомств.

"Программа нуждается в изменениях, как минимум, на 50%. Изменения должны касаться реальных приоритетов противодействия коррупции. В частности, это касается реформирования четырех самых влиятельных сфер: правоохранительная и судебная система, финансирование политических партий, государственная служба предоставления административных услуг. Программа нуждается в капитальном ремонте. А власть пытается ее подрихтовать", - отметил Хмара.

В то же время он добавил, что на программу в том виде, в котором она есть сейчас, денег вообще не нужно, а с учетом изменений будет нужно 300-500 млн грн.

Вместе с тем, Хмара назвал и некоторые позитивные моменты госпрограммы, в частности, создание и работу пилотных центров предоставления админуслуг, активизацию гражданского общества в работе по борьбе с коррупцией.

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Как сообщалось, с 1 июля 2011 года вступили в силу новые антикоррупционные законы «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятые Верховной Радой 7 апреля 2011 года. Этими законами определены новые принципы предотвращения и противодействия коррупции, а также обеспечено приведение законодательства об уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения в соответствие с международно-правовыми актами.

Временно специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики, согласно Указу Президента Украины от 5 октября 2011 года № 964, определено Министерство юстиции.