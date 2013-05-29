В академии при Януковиче перестали преподавать борьбу с коррупцией

Об этом сообщили УНИАН в информационной службе Transparency International Украина.

Как стало известно организации, в президентской академии госуправления сняли с преподавания постоянно действующий курс «Предотвращение и противодействие коррупции». Разработанный учеными НАГУ в 2011 году, этот курс был единственной в Украине целостной антикоррупционной учебной программой, сориентированной на подготовку магистров в области знаний «государственное управление». Для его введения преподавательский состав НАГУ разработал методические материалы, учебные пособия и учебники, которые обновлялись каждый год в зависимости от развития антикоррупционного законодательства и тому подобное.

Несмотря на продолжительные попытки преподавателей сделать этот курс обязательным для изучения слушателями НАГУ, он до последнего времени оставался в статусе факультативного. Поэтому впоследствии заинтересованным слушателям пришлось вносить плату за его изучение. По результатам последнего заседания Ученого совета НАГУ, которое состоялось в мае с.г., учебный курс «Предотвращение и противодействие коррупции» был вообще изъят из учебного плана.

«Такое состояние дел в который раз раскрывает мнимую важность научных антикоррупционных разработок для правительства Украины. Они становятся не нужны власти на следующий же день после положительного отчета международных аудиторов. Именно так срывается Национальная антикоррупционная стратегия, утвержденная главой государства, и никто за это не привлекается к ответственности. Мы призываем Виктора Януковича взять эту проблему под личный контроль и немедленно возобновить антикоррупционное обучение публичных служащих», - отметил исполнительный директор Transparency International Украина Алексей Хмара.

В организации напомнили, что среди главных задач Национальной антикоррупционной стратегии на 2011-2015 гг., одобренной указом Президента Украины от 21 октября 2011 года, определено «формирование антикоррупционного правосознания граждан путем введения социально-просветительских программ, создания системы антикоррупционного образования в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, независимо от формы собственности». В своем последнем отчете Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) отметила позитивные сдвиги в проведении антикоррупционных тренингов для украинских госслужащих.

В то же время, в Transparency International Украина заявляют, что системная работа по введению антикоррупционного образования в Украине не проводится. Как свидетельствует отчет Минюста о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, «на протяжении 2012 года Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины не реализовывались мероприятия по введению в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях образовательных программ, тематических занятий по вопросам противодействия коррупции».