В Кременчуге в 35 многоэтажках отключили газ из-за аварии на газопроводе

В Кременчуге Полтавской области из-за аварии на газопроводе 35 многоэтажек отключены от газоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в центре пропаганды облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По их данным, вчера вечером в городе произошло аварийное отключение газоснабжения (поломка подводного газопровода ГРП) по улицам: Кошевого, Мира, Московская, Киевская, тупик Песчаный (всего 35 пятиэтажных домов).

Объекты жизнеобеспечения от газоснабжения не отключены.

В ремонтных работах задействованы две бригады «Кременчуггаза».