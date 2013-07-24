В Кременчуге в 35 многоэтажках отключили газ из-за аварии на газопроводе
10:12, 24 июля 2013Общество
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В Кременчуге из-за аварии на газопроводе 35 многоэтажек отключены от газоснабжения.
В Кременчуге Полтавской области из-за аварии на газопроводе 35 многоэтажек отключены от газоснабжения.
Об этом УНИАН сообщили в центре пропаганды облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По их данным, вчера вечером в городе произошло аварийное отключение газоснабжения (поломка подводного газопровода ГРП) по улицам: Кошевого, Мира, Московская, Киевская, тупик Песчаный (всего 35 пятиэтажных домов).
Объекты жизнеобеспечения от газоснабжения не отключены.
В ремонтных работах задействованы две бригады «Кременчуггаза».
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