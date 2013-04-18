У Табачника уверяют, что школы закрывают не они, а местные власти

Об этом говорится в сообщении Отдела взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью ведомства.

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В министерстве напоминают, что в соответствии с законодательством не могут принимать решения о закрытии школ. Так, в соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об общем среднем образовании», решения об открытии, реорганизации или ликвидации учреждения принимают органы местного самоуправления. Реорганизация и ликвидация общеобразовательных учебных заведений в сельской местности, основанных на коммунальной форме собственности, допускается лишь с согласия территориальных громад.

В то же время они соглашаются с тем, что сеть общеобразовательных учебных заведений уменьшается. Сокращение количества школ вызвано тем, что за 20 лет число учеников вследствие снижения рождаемости уменьшились почти на 40%, или на 2,9 млн. детей.

По данным Государственной службы статистики Украины, общее количество населения продолжает уменьшаться. В то же время, усиливается внутренняя миграция.

«Конечно, любой местной власти приходится думать и о финансировании, но без согласия общины закрыть школу невозможно. Следует отметить, что инициатором ликвидации учебного заведения часто выступает именно община. Это бывает обусловлено тем, что, например, рядом построена новая школа с современным оборудованием, обеспеченная кадрами, организован подвоз учеников не только к общеобразовательному учебному заведению, но и к внешкольным и культурным учреждениям и т. п», - пишут в министерстве.

Держать учеников в малочисленной школе, финансирование которой ложится бременем на сельскую общину, где нет классов и возможностей учить по современным технологиям, – это и есть экономия на будущем детей.

В 2012 году местными органами исполнительной власти и общинами принято решение о ликвидации в связи с отсутствием контингента только 78 общеобразовательных учебных заведений.

МОН отмечает, что в Украине не только закрываются, но и открываются школы. Так, в течение 2010 – 2011 гг. введено в эксплуатацию 43 новых общеобразовательных учебных заведения, а к началу 2012/2013 учебного года открыто около 40 новых и капитально отремонтированных учебных заведений.