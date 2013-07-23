Япония может ввести санкции в ответ на украинские спецпошлины

О возможном введении санкций в ответ на украинские пошлины сообщил первый секретарь посольства Японии в Украине Сато Йошихара, пишет Forbes.

По словам Сато, Япония еще не приняла окончательного решения относительно подачи жалобы на Украину в ВТО.

«Мы сейчас ведем переговоры с правительством Украины – рассматриваем все возможные варианты реакции на ситуацию: от подачи официальной жалобы в DSB (Dispute Settlement Body – Орган по разрешению споров ВТО) до введения ответных мер в Японии относительно украинских товаров», – сообщил первый секретарь посольства Японии в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Турция повысила пошлины на импорт грецких орехов из Украины на 23% - до 66,2% в качестве ответной меры на ограничение импорта автомобилей.

Российская Федерация заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла.

Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.