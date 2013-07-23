Япония может ввести санкции в ответ на украинские спецпошлины
Япония может ввести санкции против украинских товаров, если не договорится с Украиной о смягчении спецпошлин на импорт автомобилей.
О возможном введении санкций в ответ на украинские пошлины сообщил первый секретарь посольства Японии в Украине Сато Йошихара, пишет Forbes.
По словам Сато, Япония еще не приняла окончательного решения относительно подачи жалобы на Украину в ВТО.
«Мы сейчас ведем переговоры с правительством Украины – рассматриваем все возможные варианты реакции на ситуацию: от подачи официальной жалобы в DSB (Dispute Settlement Body – Орган по разрешению споров ВТО) до введения ответных мер в Японии относительно украинских товаров», – сообщил первый секретарь посольства Японии в Украине.
Как сообщал УНИАН, 15 июля Турция повысила пошлины на импорт грецких орехов из Украины на 23% - до 66,2% в качестве ответной меры на ограничение импорта автомобилей.
Российская Федерация заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла.
Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.
Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.