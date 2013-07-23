Патрульный автомобиль ГАИ попал в ДТП в Харькове (видео)

В Коминтерновском районе Харькова в дорожно-транспортное происшествие попал патрульный автомобиль ГАИ.

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла 22 июля около 00:15 на проспекте Героев Сталинграда.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП», - сообщили в ГАИ.

В то же время на сайте «Дорожный контроль. Харьков» размещено видео с места аварии. Автор публикации также утверждает, что виновником ДТП был именно сотрудник ГАИ.

«Chevrolet Aleo двигался по ул. Героев Сталинграда около 105 дома в сторону проспекта 50 лет СССР. Его движению помешал патрульный автомобиль, за рулем которого сидел прапорщик милиции, который грубо нарушил ПДД, - а именно пошел на разворот с правой полосы через две сплошные, не подав при этом ни звукового, ни светового сигнала», - говорится в сообщении «Дорожного контроля».

По сведениям сайта, сотрудники милиции после аварии сняли номерные знаки с автомобиля ГАИ, вызвали эвакуатор, чтобы «убрать автомобили и скрыть ДТП», но «из-за возмущения очевидцев сотрудники государственной инспекции были вынуждены составить схему ДТП».

«Дорожный контроль, Харьков» утверждает, что ДТП так и не было оформлено до конца.