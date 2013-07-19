По делу о финансовой пирамиде Аделаджи будут судить 13 человек

В частности, в суд направленно уголовное производство в отношении 13 человек, которые завладели средствами граждан на общую сумму почти 150 млн грн. Об этом сообщил начальник отдела процессуального руководства и поддержки государственного обвинения по уголовным производствам относительно преступных группировок Юрий Шеремет, сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что указанные лица в период с мая 2006 года по ноябрь 2008 года, с использованием юридических лиц «JC&AA Kings Capital Limited», ЧП «Кингз-Кэпитал», ООО «Кингз-Кэпитал», юридического союза «Тринадцатая зарплата», ВОО «Духовность и благополучие», и кредитного союза «Бизнеспартнерство», путем обмана завладели средствами почти 3,5 тысяч граждан на общую сумму свыше 140 млн грн», - отметил начальник отдела ГПУ.

Он добавил, что за совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас обвинительный акт и материалы уголовного производства, которые насчитывают свыше 1,5 тыс. томов, переданы на рассмотрение в Днепровский районный суд Киева», - сообщил Шеремет.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, Главным следственным управлением МВД Украины завершено расследование по уголовному производству в отношении старшего пастора церкви «Посольство Божье» Аделаджи Сунканми Сандея, а также других фигурантов этого дела, которых обоснованно подозревают в завладении средствами граждан в особо крупных размерах.

Материальный ущерб потерпевшим нанесен на сумму свыше 141 млн грн. С целью обеспечения возмещения ущерба досудебным следствием наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму свыше 157 млн грн.

Генеральной прокуратурой Украины утвержден обвинительный акт, который направлен в суд, говорится в сообщении УСО.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года Главным следственным управлением МВД направленно в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шести членов преступной организации из числа работников группы компаний „Кингз Кэпитал", управляемой Сунками Сандеем Аделаджи.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Эти лица на протяжении 2006-2008 годов путем мошенничества, под видом высокоприбыльной деятельности указанной группы компаний, завладели средствами граждан в особо крупных размерах. В отношении двух обвиняемых применена мера пресечения - взятие под стражу.

По этому делу признаны потерпевшими 618 человек, которым нанесен материальный ущерб на сумму свыше 52 млн грн.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 108 млн грн.

ГСУ МВД продолжает расследование по уголовному делу по другим эпизодам преступной деятельности обвиняемых, где потерпевшими признаны почти три тысячи человек.

В апреле 2012 года Аделаджи Сунканми Сандею был запрещен выезд из Украины до завершения досудебного следствия по делу «Кингз Кэпитал».

Как сообщала ГПУ, «по уголовному делу, которое расследуется Главным следственным управлениям МВД Украины, возбужденному по факту мошеннического завладения денежными средствами более 2 тысяч человек на сумму более 140 млн грн заместителем генерального прокурора, учитывая то, что Аделаджа Сунканми Сандей (Adelaja Sunday Sunkanmi) является гражданином Нигерии и имеет загранпаспорт, в соответствии с требованиями ст. 98-1 УПК Украины, вынесено постановление о запрещении ему выезжать за пределы Украины до окончания досудебного следствия».