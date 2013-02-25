Бывшая домработница обвиняет Черновецкого в похищении мужа

Прокуратура Голосеевского района дала поручение милиции провести досудебное расследование по уголовному производству «Похищение людей» (ст. 146 УК), зарегистрированному на основании заявления гражданки Аллы Фроловой, сообщает газета "Сегодня".

По данным прокуратуры, суть заявления бывшей домработницы семьи Черновецких в том, что она предполагает: к исчезновению в 1997 году ее мужа Степана Кройтора могут быть причастны Черновецкий и Аделаджа. Но нынешнее дело не против них, а по факту исчезновения Кройтора, уточняет газета.

По словам Фроловой, ее муж в 1990-х годах был довольно состоятельным человеком, владельцем нескольких компаний, президентом страховой компании.

"Степан тогда был политиком и бизнесменом, но неожиданно пропал без вести. А за неделю до этого он говорил мне, что вложил в «Правэкс-Банк» все свои активы, что «Правэкс» — это его идея. «Банк перейдет в мою собственность», — сказал он мне. Кроме того, муж был прихожанином церкви «Посольство Божье». Аделаджа после приезда в Украину искал богатых покровителей, и его познакомили со Степаном. После ночного богослужения и разговора с пастором Аделаджей он и исчез. А один из прихожан, Свиридов, сказал, что после разговора муж сказал, что у него открылись глаза на пастора», — рассказала изданию Алла Фролова.

Сама она тоже была прихожанкой «Посольства». Уже после исчезновения мужа она попросила Аделаджу помочь с работой, и тот порекомендовал ее в семью Черновецких в качестве домработницы. Но после нескольких месяцев работы ее уволили без объяснения причин. «Тогда служба безопасности «Правэкс-Банка» проверяла всех домработниц Черновецких», — говорит она.

Сам Леонид Черновецкий отказался комментировать эту ситуацию, назвав обвинения в свой адрес полной чушью.