Члены Комитета по правам человека требуют уволить Захарченко

Члены Комитета Верховной Рады по правам человека, представляющие оппозиционной фракции, обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа», председатель Комитета ВР по правам человека, национальных меньшинств и межнациональным отношениям Валерий Пацкан, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

В заявлении отмечается, что в последнее время все чаще общественности становятся известны факты непосредственного участия работников милиции в уголовных преступлениях – от ДТП до изнасилований женщин и мужчин, пыток и нанесения тяжких телесных повреждений, покушений на убийство и убийств, в том числе по корыстным мотивам. «Мы считаем, что ситуация, которая сложилась в правоохранительной системе, остается без надлежащего внимания и адекватного реагирования со стороны высшего руководства не только правоохранительных органов, но и государства», - отмечают народные депутаты.

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В заявлении говорится, что население все больше охватывает внутреннее убеждение, что беззаконие и безнаказанность стали чертами нынешней правоохранительной системы Украины, а высшие должностные лица и институты государственной власти уже не контролируют ситуацию и не способны к адекватным действиям, направленным на кардинальное и быстрое ее улучшение.

«Потому мы, как народные депутаты Украины, требуем принять решительные меры для прекращения нарушений законности в системе правоохранительных органов», - отмечают члены комитета.

Народные депутаты также требуют от Президента рассмотреть ситуацию с соблюдением законности и защиты прав и свобод человека и гражданина правоохранительными органами на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом Кабмин до 1 октября должен разработать с участием авторитетных правозащитников, общественных организаций и активистов гражданского общества и подать в парламент закон «О полиции» европейского образца. Депутаты убеждены, что данный закон должен предусмотреть механизмы гражданского контроля над деятельностью правоохранительных органов и жесткие нормы ответственности для их сотрудников; создание муниципальной полиции, с выборным, а также подотчетным и подконтрольным городской общине руководством.

Кроме того, парламент должен внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые будут направлены на ужесточение ответственности за преступления, совершенные работниками правоохранительных органов, отмечается в заявлении.

Народные депутаты также требуют, чтобы в Министерстве внутренних дел не позже, чем до 1 октября 2013 года, состоялась переаттестация всех работников всех районных отделений МВД.

Обращение подписали народные депутаты Валерий Пацкан, Андрей Шевченко, Ирина Луценко, Мустафа Джемилев и Богдан Бенюк.