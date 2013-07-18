Захарченко говорит, что к отставке его может побудить только одно обстоятельство

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Леонид Емец, который был в составе врадиевской делегации на встрече с министром.

"Только что провели встречу с министром МВД. Выслушали показания жителей Врадиевки. И о тех зверствах, которые совершались там много лет, и по свежим угрозам за штурм райотдела. Получили от министра слово, что преследований протестующих не будет. Предупредили, что у нас прямая связь с Врадиевкой, и мы (депутаты) сразу получим такую ​​информацию ", - написал депутат.

"По вопросу отставки - министр сообщил, что уйдет в отставку только после того, как будет доказана его связь с криминалитетом", - добавил Емец.

Украинская правда