Захарченко говорит, что к отставке его может побудить только одно обстоятельство
14:52, 18 июля 2013Политика
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Министр внутренних дел Виталий Захарченко уйдет в отставку лишь тогда, когда будет доказана его связь с криминалитетом.
Захарченко пообещал не трогать участников штурма
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Леонид Емец, который был в составе врадиевской делегации на встрече с министром.
"Только что провели встречу с министром МВД. Выслушали показания жителей Врадиевки. И о тех зверствах, которые совершались там много лет, и по свежим угрозам за штурм райотдела. Получили от министра слово, что преследований протестующих не будет. Предупредили, что у нас прямая связь с Врадиевкой, и мы (депутаты) сразу получим такую информацию ", - написал депутат.
"По вопросу отставки - министр сообщил, что уйдет в отставку только после того, как будет доказана его связь с криминалитетом", - добавил Емец.
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