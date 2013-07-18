Кабмин сделает админуслуги доступными для жителей отдаленных сел

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Государственной регистрационной службой Украины и "Укрпочтой".

"Это подписание - очень важное событие. Цель - упростить доступ граждан к административным услугам: таким, как регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, проставление апостиля на официальных документах и регистрация имущественных прав", - отметил Сергей Арбузов.

Он заявил, что теперь у граждан Украины, будь-то мегаполис или маленькое село, будет возможность обратиться в "Укрпочту" и сдать пакет документов для передачи в регистрационную службу, а потом уже получить пакет документов прямо на свой домашний адрес.

"Реализация этого проекта происходит в рамках программы экономических реформ Президента Виктора Януковича. Уверен, что нововведение будет очень полезным. И наши граждане смогут ощутить на себе заботу государства об их свободном времени и средствах. Надеюсь, уже через несколько месяцев мы получим от людей обратную связь - как это событие повлияло на их жизнь", - добавил Сергей Арбузов.

Своими подписями под меморандумом закрепили официальные намерения о партнерстве и.о. генерального директора УГППС "Укрпочта" Константин Кривенко и председатель Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона.

Подписанный меморандум имеет целью упростить процедуру предоставления административных услуг для потребителей на всей территории Украины, закрепить прозрачность процедуры и легкость получения результата.

В минимальный базовый перечень услуг будут входить: государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей; проставление апостиля на официальных документах, государственная регистрация печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности; государственная регистрация прав на недвижимое имущество и предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Старт проекта планируется в 4 квартале 2013 г. Таким образом, до конца года граждане смогут получить доступ к административным услугам Укргосреестра в отделениях почтовой связи на всей территории страны.