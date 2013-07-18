СМИ: Жертвы российских пограничников погибли из-за 200 килограмм таранки

Об этом рассказал Сегодня один из жителей Новоазовского района.

«Я хорошо знаю этих людей и капитана, который до последнего жал, спасаясь. На нашей лодке было два двигателя «Ямаха», что позволяет максимум развить скорость до 90-95 км/ч. А этого мало, чтобы уйти от махины весом почти 30 тонн. Жаль, ребята погибли ни за что – за 200 кг таранки, каждый из рыбаков на берегу получил бы всего по 100 гривен», - сказал он.

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Напомним, вчера вечером, около 18.00, в территориальных водах РФ в 8-10 км от украинской границы российский патрульный катер обнаружил украинцев. Развивающий скорость до 100 км/ч пограничный катер типа «Мангуст» с водометом и крупнокалиберным пулеметом после предупредительной очереди начал преследовать пластиковую лодку с пятью рыбаками.

Предположительно, россияне не рассчитали маневр и при подходе перевернули рыбацкое судно.

По предварительным данным, жертвами российских пограничников стали четверо жителей села Безыменного (в 32 км от Мариуполя). Еще одному удалось спастись.