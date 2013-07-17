Паломникам на годовщину крещения Киевской Руси будут выдавать «нулевые» визы

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров на заседании 17 июля, сообщает Зеркало недели.

Это распоряжение должно предоставить украинским посольствам возможность оформлять визы для въезда по нулевой тарифной ставке консульского сбора тем иностранцам и лицам без гражданства, которые намерены посетить Украину для участия в праздновании Дня Крещения Руси по спискам, представленным МИД Министерством культуры.

Как сообщал УНИАН, в рамках празднования 1025-летия крещения Киевской Руси стартовал крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира. Началось шествие 29 мая во Владивостоке, а завершится 27 июля в Киеве.

27 июля в Киеве на Крещатике, где его встретят патриарх Кирилл и иерархи всех Поместных православных церквей мира. В это же время на Крещатике состоится концерт с участием хора киевских монастырей, Кубанского казачьего хора, артистов из Украины, России, Беларуси.