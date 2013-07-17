Автозак с двумя задержанными попал в ДТП в Харькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на прокурора Коминтерновского района города Дениса Мишкова, служебный автомобиль ГАЗель осуществлял конвоирование двух задержанных и двигался по проспекту Героев Сталинграда. В районе перекрестка с проспектом 50-летия СССР произошло боковое столкновение с легковым автомобилем ВАЗ, который, выезжая с парковочной стоянки супермаркета, пересек путь следования конвойного авто.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ получил незначительные телесные повреждения.

Задержанные, которых конвоировали правоохранители, на другом служебном автомобиле были доставлены в Харьковский следственный изолятор.

Прокуратура Коминтерновского района расследует обстоятельства ДТП с участием милицейского автозака.