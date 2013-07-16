Журналист: Родственники «нежинских робингудов» готовят штурм РОВД

Об этом, в частности, сообщила на своей странице общественная активистка и журналистка Ирма Крат.

«17 июля, в 18:00 состоится штурм Нежинского райотдела. Участие в акции протеста примут родные заключенных "нежинских робингудов". Все председатели городских Нежинских общественных организаций и оппозиционных политических сил. Митинг начнется под стенами Нежинского городского совета в 17:00», - говорится в сообщении.

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Напомним, уголовное дело против "нежинских робингудов" было возбуждено в апреле 2010 года, расследовалось УМВД Украины в Черниговской области. Представители правоохранительных органов показывают, что "нежинские робингуды" являются членами организованной преступной группы, в состав которой входили трое неоднократно судимых за тяжкие преступления граждан. За 2009-2010 лет они совершали вооруженные нападения на местных жителей, наносили им телесные повреждения, требуя денег.

В то же время, подсудимые во главе с Владиславом Поповичем отмечали, что они боролись с распространением наркотиков в Нежине. Бывшие спортсмены задерживали наркодельцов, вывозили за город, избивали их, требуя признаний, которые записывали на видео.

По сообщениям СМИ, их деятельность на несколько месяцев парализовала в Нежине функционирование сети распространения наркотиков. За такие действия журналисты и назвали участников группировки "нежинскими робингудами".

В мае 2012 года они были осуждены решением Деснянского районного суда, а 8 января 2013 Черниговский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по этому уголовному делу.

Защитник Поповича Екатерина Никитюк, подавая апелляцию на решение суда, объясняла, что судья отказал в коллегиальном рассмотрении дела, а также нарушил право на защиту.