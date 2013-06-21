Дело "нежинских робингудов" вернулось в суд

Об этом УНИАН сообщила адвокат одного из осужденных Екатерина Никитюк.

По ее словам, Высший специализированный суд 11 июня отменил решение суда первой инстанции (Деснянского районного суда) и постановление областного Апелляционного суда, которыми шесть жителей г. Нежина были обвинены в совершении тяжелых преступлений, в том числе в бандитизме, и приговорены к разным срокам заключения – от 7 до почти 12 лет с конфискацией имущества.

"Дело будет направлено на новое судебное рассмотрение в Чернигове. Процесс начнется, я думаю, не раньше чем через месяц, даже ближе к сентябрю", - сказала защитник. Она также добавила, что "нежинские робингуды" оставлены под стражей.

Никитюк подчеркнула, что даже представитель Генеральной прокуратуры признал, что во время суда существенно нарушалось право на защиту обвиняемых.

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Как сообщал УНИАН, уголовное дело было возбуждено в апреле 2010 года, расследовалась УМВД Украины в Черниговской области. Представители правоохранительных органов доказывают, что "нежинские робингуды" является членами организованной преступной группы, в состав которой входили три неоднократно судимые за тяжкие преступления граждане. На протяжении 2009-2010 годов они осуществляли вооруженные нападения на местных жителей, наносили им телесные повреждения, требуя денег.

В то же время, подсудимые во главе с Владиславом Поповичем отмечали, что они боролись с распространением наркотиков в Нежине. Бывшие спортсмены задерживали наркодельцов, вывозили за город, били их, требуя признаний, которые записывали на видео. По сообщениям СМИ, их деятельность на несколько месяцев парализовала в Нежине функционирование сети распространения наркотиков. За такие действия журналисты и назвали участников группировки "нежинскими робингудами".

В мае 2012 года они были осуждены решением Деснянского районного суда, а 8 января 2013 года Черниговский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по этому уголовному делу.

Защитник Поповича Екатерина Никитюк, подавая апелляцию на решение суда, объясняла, что судья отказал в коллегиальном рассмотрении делам, а также нарушил право на защиту.