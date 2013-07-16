Фиксация курса доллара стабилизирует золотовалютный резерв – эксперт

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает РБК-Украина.

«Законодательное закрепление курса доллара на уровне 8 грн не только не ухудшит, а улучшит ситуацию с ЗВР Украины. Бесконечные разговоры о девальвации гривны время от времени создают на рынке валютный ажиотаж, и НБУ, чтобы успокоить девальвационные ожидания и стабилизировать ситуацию на валютном рынке, приходилось тратить валюту из ЗВР», – сказал эксперт.

По его словам, если курс доллара будет жестко зафиксирован на уровне 8 грн, это сделает невозможными провокации валютных спекулянтов. Вследствие этого, по мнению Охрименко, в НБУ не будет необходимости тратить валюту из ЗВР, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

«Наоборот, стабильный курс доллара будет стимулировать и бизнес, и население больше и больше валюты менять на гривну, ибо не будет главной приманки «ожидаемого дохода за счет роста курса доллара». В результате излишки валюты НБУ сможет скупать для формирования ЗВР», – отметил Охрименко.

Он также убежден, чем быстрее будет введен на законодательном уровне фиксированный курс доллара, тем быстрее Украина избавится от валютных спекулянтов, и ее ЗВР будут расти без помощи со стороны МВФ.