Металлурги США просят ввести антидемпинговые пошлины на украинские трубы

Американские производители стальных труб, среди которых стальной гигант U.S. Steel Corp, подали в Комиссию петицию, в которой просят расследовать импорт некоторых категорий труб, используемых в основном в нефтяной и газовой промышленности, из Украины, Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама.

"Независимо от того, пройдут меры или нет, это очень быстро повлияет на рынок, поскольку люди сильно обеспокоены, и, вероятно, они не будут импортировать материал из этих девяти стран со следующего месяца", - цитирует Reuters трейдера стали из США.

Импортеры в свою очередь раскритиковали ходатайство, поданное в Комиссию по международной торговле.

"Мы считаем, что эта массовая заявка является чрезмерной и необоснованной, она будет мешать рынку нефтегазового бурения", – приводится цитата Американского института международной торговли сталью, представляющего импортеров и экспортеров стали.

Справка УНИАН. Импорт нефтегазопромысловых труб из девяти стран, упоминаемых в ходатайстве, удвоился за последние несколько лет почти до 1,8 миллиона тонн, что составило около 63% трубного рынка США в прошлом году, согласно данным Американского института железа и стали.

Металлурги из США в прошлом году активизировали усилия против роста импорта стали, так как падение мировых цен на сталь спровоцировало производителей, особенно в развивающихся странах, более агрессивно сбывать продукцию в США.

В марте сталелитейные компании США призвали Конгресс и Белый дом принять меры против импорта стали из Китая посредством реформирования торгового законодательства.

За пять месяцев 2013 года украинские производители, по данным Госстата, сократили производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24,2% до 788 тыс. тонн.