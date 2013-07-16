В Львовской области перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

В Львовской области перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Старява-Львов». В результате ДТП травмы получили две пассажирки, в частности одна россиянка.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, ДТП произошло 15 июля в 16.57 вблизи города Городок. На объездной автодороге «Львов-Шегини» водитель маршрутного автобуса «Эталон», в котором находилось 13 пассажиров, не справился с управлением, съехал на обочину дороги и перевернулся на бок.

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В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили две пассажирки автобуса: 54-летняя жительница города Мостиска и ее 58-летняя сестра - гражданка России.

Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Городокской центральной районной больницы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.