Во Львове 11-летний мальчик покалечился, упав с качели

10:30, 15 июля 2013
Общество
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Во Львове 11-летний мальчик получил тяжелые травмы после падения с ненадлежащим образом обустроенной качели на детской площадке.

Мальчику удалили селезенку / Фото: uralvoice.com

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова.

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Как отмечается в сообщении, трагический случай произошел «из-за халатности работников коммунального предприятия».

Прокуратурой Шевченковского района Львова начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины по факту служебной халатности должностных лиц одного из коммунальных предприятий. «Последние не обеспечили техническое обслуживание детской площадки, в связи с чем с ненадлежащим образом обустроенной качели упал 11-летний мальчик и получил тяжелые травмы. Ребенок направлен на лечение во Львовскую городскую коммунальную детскую клиническую больницу, где прооперирован, ему удалена селезенка», - говорится в сообщении.

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