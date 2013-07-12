В Николаеве нашли труп таксиста - его машину украли налетчики на инкассаторов

Об этом УНИАН сообщили в управлении МВД в Николаевской области.

"При осуществлении оперативных мероприятий правоохранители в Жовтневом районе нашли тело водителя такси, автомобиль которого был использован для совершения преступления", - сказано в сообщении милиции.

Это четвертый убитый в данном происшествии.

Как сообщал УНИАН, около 8:00 12 июля было совершено вооруженное нападение на инкассаторов по улице Строителей в Николаеве. Водитель инкассаторского автомобиля и один из нападавших погибли на месте происшествия.

Еще один нападавший от ранений умер в больнице. Денежные средства злоумышленники не похитили.

В инкассаторском автомобиле кроме убитого водителя находилось еще двое работников, которые повреждений не получили.

Сейчас они дают показания правоохранителям.

Следственным отделением Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).