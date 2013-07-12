В Николаеве в больнице умер второй участник нападения на инкассаторов
В Николаеве в больнице умер второй участник сегодняшнего нападения на инкассаторский автомобиль.
Об этом УНИАН сообщили в управлении МВД в Николаевской области.
"Нападающий, который с огнестрельными ранениями был доставлен в медицинское учреждение, умер", - сообщает ведомство..
В инкассаторском автомобиле кроме убитого водителя находилось еще двое работников, которые повреждений не получили.
Сейчас они дают показания правоохранителям.
Как сообщал УНИАН, около 8:00 12 июля 2 человека совершили вооруженное нападение на инкассаторов по улице Строителей в Николаеве. Водитель инкассаторского автомобиля и один из нападавших погибли на месте происшествия.
Экспертом при осмотре тела погибшего нападающего, было обнаружено, что под камуфляжной одеждой в которую был одет мужчина были светлые джинсы и светлая футболка. Денежные средства злоумышленники не похитили.
Следственным отделением Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).