Жителям Чернигова подарят семь декабрьских театральных вечеров

В Черниговском «Молодом театре» открылся ХХ фестиваль «Декабрьские театральные вечера».

Как передает корреспондент УНИАН, о его открытии сообщил художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Геннадий КАСЬЯНОВ.

Он подчеркнул, что творческий коллектив фестиваля в Чернигове первым положил начало театральным фестивалям. За 20 лет сложились добрые творческие отношения с украинскими и российскими театрами.

«Наш фестиваль ценят и любят актеры, им нравится наша сцена и требовательный черниговский зритель. Я считаю, это и является наиболее привлекательным для актеров», - отметил Г.КАСЬЯНОВ.

На протяжении семи декабрьских вечеров черниговские почитатели театрального искусства смогут просмотреть 5 спектаклей театров со Львова, Киева и Санкт-Петербурга.

По мнению Г.КАСЬЯНОВА, своеобразным подарком для зрителей станет моноспектакль питерского актера Олега ПОПОВА «Сергей Есенин. Мой путь».

О.ПОПОВ является одним из лучших исполнителей поэзии С.Есенина, а спектакль номинирован на национальную российскую премию «Золотая маска».