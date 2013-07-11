Участники похода из Врадиевки провели акцию протеста в Умани

Участники пешего похода из Врадиевки провели акцию протеста у стен городского отдела милиции Умани Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», по словам народного депутата от этой партии Сергея Каплина, который принимает участие в ходе, в митинге приняли участие около 200 человек.

По словам Каплина, участники акции протеста передали руководителю местной милиции подписи жителей Умани под требованиями об отставке министра внутренних дел Виталия Захарченко и проведении переаттестации сотрудников милиции под общественным контролем.

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Каплин сообщил, что 10 июля в Умани работала его временная общественная приемная. «Было собрано около 20 обращений граждан. На основании этих обращений будут подготовлены депутатские запросы в различные органы государственной власти», - сказал он.

К участникам пешего хода также присоединились несколько человек из Винницы, Умани, Кривого Рога, которые будут идти в Киев.

Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки Николаевской области отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать освобождения Захарченко от должности министра внутренних дел и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники хода планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.