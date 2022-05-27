Пророссийских позиций придерживаются 9% жителей оккупированных территорий.

Хотя среди респондентов на оккупированных территориях более заметны пророссийские нарративы, у большинства из них проукраинская позиция.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Исследователи выделили 8 пар утверждений, которые описывают различные аспекты войны России против Украины. В каждой паре одно из утверждений соответствовало пророссийской позиции, второе утверждение – проукраинской позиции. Респондент должен был выбрать одно из утверждений и насколько с ним согласен.

В 7 из 8 случаев не менее 85% респондентов утверждали, что разделяют именно проукраинскую позицию.

"Содержательно это означает, что не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения (в частности, так считают 85% этнических русских и 90% русскоязычных жителей Украины), что у Украины собственная длинная история становления и государственности (а не являются "искусственным" произведением советской власти), что западные державы не хотели и не провоцировали Украину на войну против России, что мысли про "нацистов" во власти Украины является выдумкой, что война началась из-за стремления России подчинить Украину (а не из-за справедливых претензий), что российские войска намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, что российская армия в первую очередь виновата в разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.

В этих же парах не более 8-9% придерживались пророссийской интерпретации.

"Впрочем, хотя 8-9% могут выдаваться небольшим числом, но на самом деле в абсолютном измерении это около 2 млн граждан Украины", - акцентируют в КМИС.

В отношении жителей оккупированных территорий, пророссийских позиций среди них придерживаются 9%. В то же время практически все респонденты, выехавшие из оккупированных территорий, придерживаются именно проукраинских взглядов.

"Среди респондентов, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, 81% придерживаются преимущественно или полностью проукраинских позиций (в т. ч. 68% придерживаются вполне проукраинских позиций)", - отмечают в КМИС.

Исследователи отмечают, что в разрезе по регионам и месту жительства (в оккупации или на подконтрольной территории), заметно, что Юг и Восток также абсолютно проукраински настроены.

"Хотя среди респондентов оккупированных территорий более заметны пророссийские нарративы, но даже среди них абсолютное большинство имеет проукраинскую позицию", - отмечают они.

Опрос был проведен КМИС в течение 19-24 мая 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2009 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Это граждане Украины старше 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

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