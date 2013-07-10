Эксперты говорят, что темп «утечки мозгов» из Украины угрожает нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что ее беспокоит тенденция выезда за границу студентов, людей с высшим образованием, кандидатов и докторов наук.

«Меня как специалиста беспокоит «утечка умов», потому что это уезжает штучный товар. Вы сами понимаете, что если уедет один Эйнштейн, то даже тысяча подготовленных физиков его не заменят», - подчеркнула Либанова.

Она выразила опасение, что Украина теряет наиболее талантливых ученых, что, по ее словам, может угрожать национальной безопасности страны.

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Как сказала эксперт, такой отток со страны был всегда, другое дело, что в страну квалифицированные кадры редко возвращаются, а тем более - переезжают.

В то же время Либанова отметила, что недавние исследования говорят о том, что 80% уезжающих за границу украинцев делают это из-за низкой зарплаты в нашей стране.

В свою очередь экономист Эрик Найман отметил, что сегодня трудовые мигранты являются отличным «экспортным товаром», поскольку инвестируют в Украину намного больше денег, чем другие государства, и являются чуть ли не «важным источником пополнения валютных резервов страны».

В то же время он обратил внимание, что это не может продолжаться все время, поскольку уезжают самые трудоспособные люди, и со временем они перевезут и семьи, что будет уменьшать последующий поток трудовых мигрантов, соответственно - поток денег в Украину от трудовых мигрантов.

Также Найман обратил внимание, что в мире ведется борьба за таланты, мозги, и Украина, по его мнению, вчистую проигрывает эту борьбу.

«Самое главное нерациональное богатство страны - это люди. И любое правительство, которое это забывает, рискует потерять источник доходов для бюджета», - отметил он.

Как сказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Биченко, исследования показали, что за границу хотели бы уехать 40% населения Украины, при этом уехать стремятся две трети украинской молодежи.