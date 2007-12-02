Киевская мэрия решила пригласить инвесторов на пляж

Руководство Киева приняло решение разбить столичные пляжи на 4 уровня привлекательности, и на конкурсной основе привлечь инвесторов к их благоустройству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, столичный городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил Главному управлению экономики и инвестиций провести конкурсы по привлечению инвесторов для улучшения благоустройства пляжей и зон отдыха у воды, а также для приведения в надлежащее состояние городского пляжного хозяйства к летнему сезону 2008 года.

В КГГА были определены наиболее инвестиционно привлекательные объекты, закрепленные на праве хозяйственного ведания за Государственным коммунальным предприятием «Плесо». На основании документов предприятия и проверки технического состояния выделено четыре группы пляжей по уровню инвестиционной привлекательности. Так, Днепровская Ривьера, Пуща-Водица, Верхний пляж, Венеция, Тельбин и Русановка отнесены к высокому уровню инвестиционной привлекательности; к объектам среднего уровня – в частности, пляж Галерный, Солнечный, Вербный, Наталка, Центральный, Молодежный, Радуга, Детский. Пляжи Чорторый, Лесной и озера Синее считаются объектами пониженного уровня инвестпривлекательности; Троещина и Довбычка – низкого уровня привлекательности.

Перечень требований к участникам инвестиционных конкурсов поручено наработать ГКП «Плесо».