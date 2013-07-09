Шахта в Первомайске на гране стихийного протеста

Об этом сообщил УНИАН председатель первичной профсоюзной организации ООО «Интер-Инвест уголь» Виктор Моисеенко.

По его словам, ранее администрация обещала трудовому коллективу 1-2 июля выплатить зарплату за июнь, а задолженность за апрель и май текущего года погашать по мере финансовых поступлений. После того, как этого не случилось, с 8 июля на шахте могли начаться стихийные акции протеста.

По теме: Горняки требуют от правительства рассчитаться

Моисеенко также напомнил, что критическая ситуация на шахте «Мария-Глубокая» наступила после отказа канадского инвестора компании EastCoal Inc. от аренды и финансирования предприятия и доработки запасов угля в единственной лаве. С февраля шахта не вела добычу и соответственно не имела средств на выплату зарплаты, производственные процессы, выполнение социальных гарантий. Задолженность за март горнякам выплатили только в середине июня после продажи обогатительной фабрики, построенной инвестором рядом с шахтой.

По словам Моисеенко, дальнейшая судьба шахты остается неизвестной, обстановка в трудовом коллективе достигла точки кипения. Горняки на грани объявления акции протеста.

«Заявление в видеорежиме руководства EastCoal Inc. об отказе от аренды угледобывающего украинского актива до сих пор не подтверждено официальными документами канадского инвестора. А выводы приезжавшей на шахту правительственной комиссии, которая проводила комплексную проверку производственного и финансового состояния после требования коллектива вернуть предприятие в госсобственность, еще не обнародованы», - рассказал Моисеенко.

По теме: СМИ: Украинские банки усложнили выплату зарплат шахтерам

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2013 года Eastcoal сообщила, что совет директоров компании постановил, что в отношении ООО «Интер-инвест уголь», основным активом которого является шахта им. Менжинского (“Мария-Глубокая”), должен быть применен режим распоряжения имуществом (санация).

Компания пояснила, что данное решение принято после того, как три месяца интенсивной работы по привлечению финансов для рекапитализации деятельности «Интер-инвест угля» не привели к успеху.

4 июня компания EastCoal заявила о намерении привлечь 4,93 млн фунтов за счет частного размещения обыкновенных акций.

5 июня EastCoal приняла решение о возобновлении работ на шахте «Вертикальная» (Луганская обл.), которые были приостановлены в первом квартале 2013 года из-за проблем с финансированием.

6 июня EastCoal сообщила о возобновлении добычи угля на шахте им. Менжинского (“Мария-Глубокая”) в новой Центральной лаве».

По теме: В Первомайске 60 горняков не спустились в шахту из-за долгов по зарплате

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.