СМИ: Украинские банки усложнили выплату зарплат шахтерам

Как оказалось, банк, который выбрало угольное ведомство для обслуживания рабочих, просто не сможет справиться с обслуживанием десятков тысяч горняков, пишет газета Комсомольская правда в Украине.

Первыми о новых проблемах сообщили работники одной из шахт объединения “Шахтерскантрацит”, которые в начала декабря без каких-либо причин и объяснений получили приказ срочно подписать договор о выплате зарплаты на карты одного из крупных российских банков - Альфа-банка. До этого шахтеры уже несколько лет получали деньги по картам украинских банков, и в принципе, не жаловались на обслуживание. Как оказалось в ходе нашего расследования, такая проблема появилась не только у жителей Шахтерска - жесткий приказ о переводе шахтеров в банк, который выбрало руководство отрасли, получили все шахты Донецкой области, а это больше 7 тысяч человек. Со слов шахтеров, подобные “команды” уже поступили на шахтоуправлениях “Снежноеантрацит”, “Селидовуголь”, шахтоуправлении им. Ленина (г. Макеевка), УК “Краснолиманская”, “Добропольеуголь”, “Донуглереструктуризация”.

Газета отмечает, что во многих городах и горняцких поселках региона попросту нет банкоматов и отделений этого банка. Как говорят сами горняки, сегодня в некоторых городах они вынуждены всем коллективом на морозе стоять в очередях для того, чтобы получить зарплатную карточку, так как в небольших городах есть всего лишь одно отделение нового “шахтерского” банка, которое физически не может обслуживать такое количество посетителей. Получать деньги в чужих банкоматах очень накладно - чтобы просто посмотреть баланс карты придется выкладывать из своих денег за банковскую комиссию.

“Когда это все вводили, мы вообще были против карточек, но сегодня привыкли работать со своими банками - снимать не всю зарплату, а сколько нужно, ведь банкоматы были на каждом шагу, - сокрушается один из сотрудников, работающий на шахте в Снежном больше 20 лет, но побоявшийся назвать себя из-за возможного давления администрации. - Как теперь жить - с ночи занимать очереди к отделению, что ли? Но нам деваться некуда, говорят, или идешь в Альфа-банк, или увольняешься. А шахта - это для меня вся жизнь, тут нам деваться больше некуда”.

Как говорят юристы, согласно ст. 4 и 25 Закону Укрианы “Про оплату труда” каждый сотрудник в праве самостоятельно выбирать способ получения зарплаты, и тем более выбирать банк, по картам которого получать честно заработанные деньги. “В случае принудительно перевода на обслуживание в другой банк, любой человек сможет легко отстоять свои права в суде, говорит юрист-правозащитник Сергей Ляшенко. - Каждому сотруднику достаточно подать заявление в бухгалтерию или канцелярию своей организации, что бы зарплата выплачивалась на указанную карту. К работнику не могут быть применены никакие административные меры”.