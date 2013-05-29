Горняки требуют от правительства рассчитаться

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза угольной промышленности Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины завершает реорганизацию госпредприятия «Шахта им. М. Горького» (г.Донецк) и передачу предприятия в ГП «Донуглереструктуризация», но при этом не соблюдаются все трудовые права и социальные гарантии трудового коллектива.

У шахты нет средств для всех положенных работникам выплат - выходного пособия при увольнении по п.1 ст.40 КзОТ Украины в размере не менее одного среднемесячного заработка и помощи за стаж работы в угольной промышленности согласно п.12.15 Отраслевого соглашения, которая составляет до трех среднемесячных заработков. (Так как перевод в ГП «Донуглереструктуризацию» происходит через увольнение сотрудников). На эти цели шахте необходимо 6 млн 700 тыс грн. Также на сегодняшний день у шахты им. Горького существует задолженность перед органами Пенсионного фонда в размере 55 млн 590 тыс грн, которая не позволяет многим шахтерам выйти на заслуженную пенсию или произвести ее перерасчет, так как этот период не включается им в страховой стаж.

Поэтому Донецкая территориальная организация Укруглепрофсоюза обратилась к министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому с просьбой принять меры для выплаты всех положенных сумм работникам предприятия при увольнении, а также погашения задолженности шахты перед Пенсионным фондом, заключено в сообщении.