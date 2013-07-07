В Хмельницкой области женщину убило молнией из-за мобильного телефона

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, 44-летняя женщина работала на огороде среди поля между селами Скнит и Клипачи и слушала музыку на мобильном телефоне. Молния попала в телефон, в результате чего женщина погибла на месте.

Тело погибшей направленно в судебно-медицинскую экспертизу города Нетешин.