В Хмельницкой области женщину убило молнией из-за мобильного телефона

17:43, 07 июля 2013
Общество
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В Хмельницкой области женщина погибла от удара молнией.

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, 44-летняя женщина работала на огороде среди поля между селами Скнит и Клипачи и слушала музыку на мобильном телефоне. Молния попала в телефон, в результате чего женщина погибла на месте.

Тело погибшей направленно в судебно-медицинскую экспертизу города Нетешин.

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