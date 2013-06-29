В Житомирской области из-за непогоды дерево упало на мужчину

Как сообщает Управление ГСЧС в Житомирской области, 28 июня около 20.00 вследствие резкого ухудшения погодных условий в селе Волосов Андрушевского района на мужчину 1951 года рождения, выпасавшего скот, упало дерево. От полученных травм мужчина умер в больнице.

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В тот же день в пгт Червоное вследствие сильного ливня и шквального ветра частично повреждены кровли крыш 7 частных жилых домов и 4 крыш хозяйственных построек. Повреждено 11 линий и разрушены 4 опоры электропередач.

В 05.00 29 июня на месте происшествия состоялось выездное совещание под председательством первого заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации Николая Олещенко. В ходе оценивания обстановки и обследования домов жителей, пострадавших от стихии, руководителям бригад облэнерго и коммунальных служб были поставлены конкретные задачи по ликвидации последствий непогоды.

Подъездные и внутренние дороги расчищены.

Убытки от стихии подсчитываются.