Коттеджи вокруг Киева неуклонно дорожают

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 4,91% до 1326 долл./кв. м.

При этом самым дешевым в области оставался Сквирский район со средним показателем 289 долл./кв. м. А самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1557 долл./кв. м.

Рост стоимости коттеджей за 6 месяцев 2013 года наблюдался во всех районах Киевского региона.

Больше всего, по данным SV Development, в І полугодии подорожали коттеджи в Иванковском районе – на 3,57% до 377 долл./кв. м. А наименьший рост стоимости индивидуальных домов зафиксирован в Обуховском районе – на 1,24%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость коттеджей в Киевском регионе в первом квартале 2013 года выросла на 1,59% до 1022 долл./кв. м.

Средняя стоимость индивидуальных домов под Киевом в 2012 году выросла на 4,24% до 1007 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.