Установлен водитель иномарки, стрелявший в водителя маршрутки

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью НГУ УМВД Украины в Николаевской области.

Согласно сообщению, сотрудники милиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 25-летний местный житель. Оружие, из которого он выстрелил, изъято правоохранителями.

Следственным отделением Заводского райотдела милиции направлено ходатайство в суд Заводского района г. Николаева об избрании меры пресечения в отношении местного жителя.

Отделением открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, 4 июля на конечной остановке маршрутного такси № 56 в Заводском районе г. Николаева, водитель автомобиля «Хонда» выстрелил в область правого бедра водителю маршрутного такси.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Заводского райотдела милиции. Установлено, что между водителями возник конфликт из-за того, что водитель маршрутного такси, якобы мешал проехать владельцу «Хонды». В результате, последний выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Мужчина был доставлен в больницу скорой помощи Николаева, где ему была оказана медицинская помощь.