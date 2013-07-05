Бойко: Украина ждет от Европы разъяснений относительно обходных газопроводов

Вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина ждет от Европейского Энергетического сообщества разъяснений в отношении строительства Российской Федерацией обходных газопроводов совместно с европейскими компаниями.

Об этом он заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

«Идет откровенная дискуссия с европейской Энергетической комиссией, и мы откровенно высказываем свои претензии руководству комиссии, которая занимает двузначную позицию в отношении обходных газопроводов, которые строятся сегодня Российской Федерацией совместно с европейскими компаниями», - сказал Бойко.

Он также отметил, что продолжается диалог Украины и Энергосообщества по данному вопросу, и выразил надежду, что в скором времени он перейдет в официальную плоскость.

«И мы получим официальный ответ от комиссии, каким образом они будут защищать наши права - равноправного члена Европейского энергетического сообщества», - отметил вице-премьер-министр.

Как ранее сообщал УНИАН, Правительство РФ подписало соглашение с Кабинетом министров Македонии о сотрудничестве при создании газопровода-отвода системы "Южный поток" для поставки газа в республику.

7 декабря 2012 года президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.